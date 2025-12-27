Google One AI Pro diventa improvvisamente l’abbonamento più competitivo nel panorama dell’intelligenza artificiale generativa. Con una mossa a sorpresa che sembra voler ridefinire gli standard di mercato per il 2025, il colosso di Mountain View ha deciso di tagliare drasticamente il prezzo del suo piano di punta. La riduzione è massiccia: il costo per l’abbonamento annuale del piano base da 100 GB passa da 23,88 euro a soli 9,99 euro, segnando un risparmio superiore al 58% per chi decide di affidarsi all’ecosistema Google per l’automazione e l’archiviazione. Questa promozione, valida per un periodo limitato e rivolta principalmente ai nuovi iscritti, non è solo uno sconto: è una dichiarazione di guerra commerciale ai competitor come OpenAI e Anthropic. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Google One AI Pro: prezzo crolla a 49,99 euro per 2TB e Gemini Advanced

Leggi anche: Google regala 12 mesi di Gemini AI Pro agli universitari

Leggi anche: Google regala Gemini AI Pro per 12 mesi agli studenti universitari: ecco come richiederlo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Google abbatte i prezzi di Google One: sconti superiori al 50%; Google taglia i prezzi di Google One con un’offerta a tempo: risparmio a partire dal 50% di sconto; Google lancia Gemini 3 Flash: velocità estrema e intelligenza Pro a costi ridotti; Un’offerta imperdibile per avere un anno di Google AI Pro a meno della metà.

Google abbatte i prezzi di Google One: sconti superiori al 50% - Si tratta della soluzione più essenziale, che consente di archiviare email, foto e documenti tra Gmail, Google Foto ... hdblog.it