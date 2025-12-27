"Diapositive" sconcertanti che arrivano direttamente da Google Maps. Davanti alle coste occidentali della Francia, infatti, c’è un’immagine che spiazza. In modalità satellitare, all’altezza dell’estuario della Loira, compare una lunga forma sinuosa che sembra strisciare sulla spiaggia: una sorta di gigantesco serpente, inquietante e silenzioso, visibile persino dallo spazio. Non è un errore di mappatura né un mistero irrisolto, ma un’opera d’arte che da anni affascina e sorprende chi la scopre per caso. Il suo nome è Serpent d’Océan ed è uno scheletro metallico lungo circa 130 metri, collocato nella zona intertidale di Mindin, nel comune di Saint-Brevin-les-Pins. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Google Maps-choc: cosa appare davanti alle coste della Loira

Leggi anche: Su Google Maps c’è un serpente gigante davanti alla costa della Francia: cos’è il Serpent d’Océan

Leggi anche: Ask Maps, l’integrazione di Gemini in Google Maps, diventerà più evidente in futuro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

- Non accadrà più - Arriva in Google Maps la funzione dedicata agli "smemorati". #posteggio #googlemaps #salvataggioautomatico - facebook.com facebook

Google Maps ha un lato oscuro: i ladri lo sfruttano per entrare nelle case x.com