Golgi Redaelli in rosso all’asta Palazzo Archinto per 42,3 milioni di euro

Milano – Il Golgi Redaelli – colosso sanitario da 1.460 posti letto, 1.200 dipendenti e 200 operatori assunti con contratti di vario tipo – mette all’asta Palazzo Archinto in via Olmetto 6 e sei box in via dei Piatti per ripianare, almeno in parte, la situazione debitoria che preoccupa i vertici dell’azienda. Il “rosso“ ammonta a 46 milioni di euro, la base d’asta per lo storico palazzo nel centro di Milano è fissata a 42,3 milioni di euro. La strada individuata dalla neodirettrice generale del Golgi Redaelli Maria Antonia Ambrogetti, dunque, è quella di dismettere un “gioiello di famiglia“ per far quadrare i conti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano, il Golgi Redaelli sepolto dai debiti: per il polo sanitario degli anziani un rosso da 46 milioni - «Mi sono insediata a metà gennaio con il proposito di dedicarmi agli ospiti. milano.corriere.it

Golgi Redaelli, calano i decessi resta lo strazio - I dati nelle quattro sedi Rsa consegnati ai pm attestano la discesa da 42 a 8 morti in 7 giorni La strage degli anziani sembra rallentare, almeno nelle quattro sedi del Golgi- ilgiorno.it

All’Asp Golgi-Redaelli gestione illecita di manodopera? - vorremmo portare alla conoscenza dei vostri qualificati lettori il caso scandaloso dell’appalto, a nostro avviso fraudolento, in vigore presso l’ASP Golgi- quotidianosanita.it

