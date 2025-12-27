Gol Yildiz | la Juventus la chiude con la zampata decisiva del suo numero 10! Ma che giocata di Miretti

Gol Yildiz, il turco firma il 2-0 al 92? su giocata clamorosa di Miretti: rete a porta vuota che chiude definitivamente la sfida all’Arena. Quando il cronometro dell’Arena Garibaldi segna ormai il minuto 92 e le speranze di rimonta del Pisa si fanno sempre più frenetiche, arriva il colpo del ko tecnico che spegne ogni residua velleità toscana. Il gol di Yildiz è la firma d’autore che chiude ufficialmente la contesa, regalando alla Juventus tre punti di platino in una trasferta diventata incandescente ed estremamente fisica nel finale di gara. Se la copertina è giustamente per il talento turco che deposita in rete il pallone della sicurezza, una menzione d’onore e fondamentale spetta all’architetto dell’azione: Fabio Miretti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com

