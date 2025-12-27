Goggia sabato 27 di scena a Semmering L’obiettivo è finire bene il 2025 nel Gigante
SCI ALPINO Dopo il trionfo nel super di Val d’Isère, Sofia Goggia concluderà il suo 2025 gareggiando sabato 27 dicembre in Austria, a Semmering, in gigante con l’obiettivo di finire bene l’anno e crescere tra le porte larghe. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Quando partono Sofia Goggia e le azzurre nel gigante di Semmering 2025: orari esatti, n. di pettorale, tv
Leggi anche: Sabato 27 Dicembre Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Semmering e Super G Livigno
Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Semmering slalom gigante e slalom: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Goggia sabato 27 di scena a Semmering. L’obiettivo è finire bene il 2025 nel Gigante; GOGGIA!!! SOFIA TRIONFA NEL SUPERG DI VAL D’ISERE SU ROBINSON E VONN, OTTIMA CURTONI 4A; Quando parte Anna Trocker nel gigante di Semmering 2025: orario, n. di pettorale, tv.
Sofia Goggia trionfa nel superG in Val d'Isere: 'Ho pianto, bello il riscatto' - Sofia Goggia ha salutato con gioia il primo successo di stagione, il numero 27 in Coppa del mondo, colto nel superG della Val d'Isere. ansa.it
#SciAlpino Scheib apre il gigante di casa, la startlist del sabato di Semmering: Goggia, Zenere e Della Mea guidano l'Italia #FISAlpine #AlpineSkiing #26Dicembre #scialpinofemminile dlvr.it/TQ1ZYM x.com
