Goggia continuità Gigante | buon 8° posto a Semmering

A meno di una settimana dal successo in Val d’Isère, Sofia Goggia torna in pista e in Gigante accumula altri buoni punti per la classifica generale della Coppa del Mondo. La 33enne bergamasca sulla pista austriaca di Semmering chiude con un buon 8° posto che eguaglia il miglior risultato stagionale nella specialità ottenuto a Tremblant, in Canada, a inizio dicembre. Al termine della prima manche, con un errore nella fase centrale, Goggia si è piazzata all’11° posto generale, risultando la seconda miglior italiana dopo Lara Della Mea, di tre posizioni più avanti, con 1”47 di ritardo rispetto alla svedese Sara Hector, autrice del miglior tempo assoluto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

