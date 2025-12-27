Gmail svolta sull' indirizzo di posta | si potrà cambiare ecco come

Un cambiamento "epocale" mai accaduto in passato ma che strizza l'occhio a milioni di utenti che, in molte occasioni, hanno scelto bizzarri o imbarazzanti indirizzi di posta elettronica pur di avere un account con Gmail: il colosso di Mountain View sta gradualmente introducendo una funzione che permetterà di cambiarlo. Come funziona. Soprattutto gli adolescenti, ad esempio, in molte circostanze hanno scelto strane combinazioni di lettere e numeri sapendo che sarebbe dovuto essere mantenuto così per tutta la vita. Adesso, invece, i titolari di account potranno modificare il loro indirizzo gmail. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

