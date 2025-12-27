Google sta introducendo, con rilascio graduale, la possibilità di cambiare l’indirizzo Gmail usato per l’accesso all’Account Google senza creare un nuovo profilo. Il nuovo indirizzo resta @gmail.com e il vecchio diventa un alias: si continuano a ricevere email su entrambi e i dati dell’account non vengono toccati. La funzione ha limiti precisi (una volta ogni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Gmail permetterà di cambiare indirizzo email senza perdere dati

Leggi anche: Gmail permetterà di cambiare indirizzo email senza perdere dati: limiti e checklist completa

Leggi anche: Google permetterà il cambio di indirizzo Gmail senza perdere dati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Google rivoluziona Gmail: ora puoi cambiare il tuo indirizzo senza creare un nuovo account. Ecco come fare - I vincoli sono chiari: l’indirizzo può essere cambiato solo una volta all’anno, con un massimo complessivo di tre modifiche ... affaritaliani.it