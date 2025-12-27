Gmail introduce la possibilità di cambiare indirizzo | al via il test in India

Google rompe un tabù storico di Gmail: gli utenti potranno finalmente cambiare indirizzo e-mail senza perdere l’account originale. La novità, attualmente in fase di sperimentazione in India, consente di associare al profilo principale un secondo indirizzo completamente diverso. Il primo account continuerà a funzionare regolarmente, ricevendo messaggi e allegati come sempre, mentre tutte le comunicazioni cominceranno ad arrivare anche al nuovo profilo. Entrambi gli account avranno accesso ai servizi Google come Maps, YouTube, Google Play e Drive. L’azienda ha previsto alcuni limiti: un nuovo profilo potrà essere creato e associato al vecchio solo una volta l’anno e non più di tre volte in totale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

