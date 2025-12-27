Gli Usa bannano il censore Breton che voleva europeizzare i social
Visto negato all’ex commissario Ue del Digital services act. Bruxelles: «Reagiremo». La notizia della revoca del visto d’ingresso negli Usa a Thierry Breton, ex commissario dell’Unione europea, con l’accusa (motivata da Marco Rubio ) di frode e «minaccia agli interessi americani» è atterrata sulle scrivanie dei super burocrati Ue alla vigilia di Natale, scatenando vibranti proteste. 🔗 Leggi su Laverita.info
