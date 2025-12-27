Firenze, 27 dicembre 2025 – " Magnifico 1492". Questo il titolo della grande mostra, dedicata a Lorenzo il Magnifico, il più celebre esponente della dinastia medicea, che le Gallerie degli Uffizi stanno organizzando per il prossimo anno. L'esposizione, unica nel suo genere, intende proporsi al pubblico come autentica e dettagliata ricostruzione, la più ampia mai messa in campo, della ricchissima collezione dei Medici, raccolta e custodita nel palazzo di famiglia di via Larga a Firenze, oggi Palazzo Medici - Riccardi - così come descritta e inventariata nel 1492, alla morte di Lorenzo. Oltre ad una vasta selezione di dipinti e sculture con veri e propri capolavori, vi saranno dunque vasi, gemme, cammei, monete, codici, carte geografiche, a testimonianza della variegata e multiforme gamma di interessi, passioni e curiosità che costituì uno dei tratti più tipici della stirpe medicea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli Uffizi si preparano a ospitare una storica mostra su Lorenzo il Magnifico

