Gli ospiti salgono in testa alla Premier League dopo l’ottima impressione di Rayan Cherki

2025-12-27 16:28:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Manchester City è salito in testa alla Premier League per almeno alcune ore dopo aver vinto 2-1 contro il Nottingham Forest al City Ground sabato. Rayan Cherki ha continuato la sua bella forma recente per il City, servendo Tijjani Reijnders per il primo gol prima di segnare lui stesso il vincitore dopo che Omari Hutchinson aveva precedentemente pareggiato per il Forest. Il risultato vede la squadra di Pep Guardiola mantenere la serie di otto vittorie consecutive scavalcando i rivali per il titolo dell’Arsenal in cima alla classifica – almeno temporaneamente – con i Gunners che affronteranno il Brighton più tardi nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Formazioni confermate mentre gli ospiti cercano di scavalcare l’Arsenal al vertice della Premier League

Leggi anche: L’Arsenal batte il Crystal Palace 1 a 0 e vola in testa alla Premier League

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

I calciatori più preziosi al mondo: Lamine Yamal raggiunto in testa da due campionissimi.

11 dicembre – Elettrodomestici furbi in vista del Natale Dicembre è il mese in cui lavatrici, lavastoviglie e asciugatrici lavorano più del solito . Tra cene, ospiti e preparativi, è facilissimo farli partire più volte al giorno… e i consumi salgono. Usali nell - facebook.com facebook

In tre non salgono sulla passerella: #Schlein, #Fratoianni, #Landini. E qualcosa vorrà pur dire. x.com