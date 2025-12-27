GLI AVVERSARI Biancocelesti carichi a mille | Battere la Reggiana ci ha dato fiducia

"La vittoria contro la Reggiana è stata una botta di fiducia importante. Abbiamo disputato una grande partita, a ritmi molto elevati. Siamo avvelenati, vogliamo scalare la classifica". Le parole del tecnico del Pescara Giorgio Gorgone (squalificato, in panchina andrà l’ex aquilotto Testini) descrivono bene il buon momento di forma attraversato da Gravillon & C., attestato dalle ultime due recenti prestazioni fornite contro il Frosinone e la Reggiana. Una squadra viva, che gioca a ritmi molto intensi, con una discreta manovra di gioco, specie sulle fasce, dove Letizia continua a essere un valore aggiunto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

