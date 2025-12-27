Gli Ars Nova Napoli grande concerto-gratuito il 28 dicembre
Gli Ars Nova Napoli il 28 dicembre chiudono il 2025 con un grande concerto-gratuito nella loro città: appuntamento al Centro ChikùMoss – Ecomuseo Diffuso Scampia. Dopo oltre un anno e mezzo di tour mondiale, gli Ars Nova Napoli tornano a casa per l’ultimo, attesissimo concerto del 2025. Domenica 28 dicembre, il gruppo si esibirà infatti . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Gli Ars Nova Napoli in tour tra Germania ed Emirati Arabi: la musica mediterranea celebra i 2500 anni di Napoli
Leggi anche: Colleferro. Accademia Musicale “Ars Nova”. Dalla condivisione di “Natale con Noi”, allo spettacolo di “Christmas in Love” Domenica 28 Dicembre Teatro Vittorio Veneto ore 18
Tunisi, gli 'Ars Nova Napoli' in concerto - Si è esibita per la prima volta a Tunisi, nell'ambito del festival internazionale 'Les Journées Musicales de Carthage', la band Nu Folk napoletana, 'Ars Nova Napoli'. ansa.it
Buon Natale. Piazza S. Maria la Nova, 44 - Napoli 351 047 0411 (Anche WhatsApp) - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.