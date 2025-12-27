Gli Ars Nova Napoli grande concerto-gratuito il 28 dicembre

Gli Ars Nova Napoli il 28 dicembre chiudono il 2025 con un grande concerto-gratuito nella loro città: appuntamento al Centro ChikùMoss – Ecomuseo Diffuso Scampia. Dopo oltre un anno e mezzo di tour mondiale, gli Ars Nova Napoli tornano a casa per l’ultimo, attesissimo concerto del 2025. Domenica 28 dicembre, il gruppo si esibirà infatti . 🔗 Leggi su 2anews.it

Tunisi, gli 'Ars Nova Napoli' in concerto - Si è esibita per la prima volta a Tunisi, nell'ambito del festival internazionale 'Les Journées Musicales de Carthage', la band Nu Folk napoletana, 'Ars Nova Napoli'. ansa.it

