giunta via libera al parco lorenzo mezzalana

Dal Consiglio comunale del 10 novembre, che aveva approvato la mozione all’unanimità. Alla seduta di Giunta del 22 dicembre, che ha deliberato l’intitolazione, per completare un iter partito con le raccolte fondi e firme degli amici: a Falconara sta per nascere il " Parco Lorenzo Mezzalana ", cioè quell’area verde tra le vie Buozzi ed Elia che sarà dedicata alla memoria del 29enne falconarese scomparso il 2 luglio scorso in seguito ad un tragico incidente stradale. "Questa intitolazione risponde ad un impegno che ho preso personalmente con gli amici di Lorenzo e che ho incontrato anche nei giorni scorsi – spiega il sindaco Stefania Signorini, che del ragazzo era stata preside quando guidava l’Istituto Cambi-Serrani –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

