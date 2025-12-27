Giubileo il 28 celebrazioni conclusive nelle diocesi della Toscana
Arezzo, 27 dicembre 2025 – Ultimi giorni per il Giubileo della speranza: papa Leone XIV chiuderà la porta santa della basilica di san Pietro il 6 gennaio, domenica 28 dicembre invece le diocesi toscane si preparano a vivere le celebrazioni conclusive a livello locale. A Lucca messa alle 15.30 nella cattedrale di San Martino presieduta dall'arcivescovo Paolo Giulietti, dove sarà ricordato l'arcivescovo Enrico Bartoletti, di recente proclamato Venerabile da papa Leone XIV. Dopo la messa i fedeli si divideranno per recarsi in processione verso tre diverse chiese della città, dove riceveranno il mandato di fine Giubileo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
