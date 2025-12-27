giubileo 2025 la diocesi di padova chiude il 28 dicembre in cattedrale

La Diocesi di Padova si avvia alla conclusione del Giubileo della Speranza con un momento pensato per riunire l’intera comunità attorno a un’unica celebrazione. Domenica pomeriggio, alle ore 16, il Duomo ospiterà la messa conclusiva dell’Anno giubilare, presieduta dal vescovo Claudio Cipolla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Le celebrazioni natalizie presiedute dal vescovo Claudio e la chiusura del Giubileo della speranza; Elevazione musicale in occasione del Natale 2025; Natale 2025 – Gli auguri del vescovo Claudio; In cammino con il Salmo 109 – Ritiro mensile per i consacrati e le consacrate.

