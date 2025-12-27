Giovanni Veronesi | Gli aretini? Ridono più dei senesi

Arezzo, 27 dicembre 2026 – Aneddoti, ricordi, improvvisazione e musica: sono questi gli ingredienti dello spettacolo “ Maledetti amici ”, in programma al Teatro Tenda lunedì alle 21. Un evento realizzato da Ad Arte spettacoli con il patrocinio del Comune che porta in scena due artisti italiani molto amati, Giovanni Veronesi e Alessandro Haber, affiancati dai “Musica da ripostiglio”, gruppo swing-pop che da mesi calca le scene dei più importanti teatri italiani. Veronesi, “Maledetti Amici” è un viaggio nei ricordi, racconti e riflessioni su quello che è stato e ciò che potrà essere, l’improvvisazione è elemento imprescindibile? “Non c’è nulla di scritto, se vedo una scaletta la brucio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

