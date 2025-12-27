Giovanni Lopez morto soffocato dal panettone | l' atroce testimonianza del fratello

Settimo Torinese è sotto choc per la morte di Giovanni Lopez, 47 anni, soffocato da un boccone di panettone e frutta durante il pranzo della vigilia di Natale. Un giorno di festa in famiglia si è trasformata in una inspiegabile tragedia, il tutto nel giro di pochi minuti, lasciando sgomenta un’intera comunità. A raccontare il dolore è il fratello Domenico, che affida ai social un ricordo struggente: "Sarai sempre nei nostri cuori". E ancora, ha aggiunto: " Eri puro, generoso e buono, anche troppo. Hai sempre pensato agli altri e mai a te stesso. Spero che il Signore sia buono con te e spero che tu sia andato in una vita migliore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

