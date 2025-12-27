Giovanni Franzoni ha faticato a emergere nel superG di Livigno, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena su una pista all’esordio nel massimo circuito internazionale itinerante. L’azzurro non è riuscito a esprimersi al meglio nel tratto centrale sul tracciato valtellinese, ma nel finale si è ripreso e nell’ultimo settore ha anche firmato il quarto intermedio. Il nostro portacolori ha chiuso al 19mo posto con un ritardo di 87 centesimi dall’austriaco Marco Schwarz, risultando il quarto italiano al traguardo dietro a Dominik Paris (quinto), Guglielmo Bosca (ottavo) e Florian Schieder (15mo). 🔗 Leggi su Oasport.it

Giovanni Franzoni fatica a Livigno: "Neve aggressiva, non sono entrato in gara. Ma l'ultimo intermedio…"

