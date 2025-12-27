giorni di cultura e fede alla pieve di gaifa

Fede, comunità e tradizione: Gaifa celebra il Natale con una rievocazione storica e un concerto per la pace. La parrocchia e il Circolo culturale Pieve di Gaifa (Canavaccio) si uniscono per offrire due momenti "di profonda riflessione, gioia e stare insieme, radicati nei valori della fede cristiana, del volontariato e della collaborazione", domani e il 3 gennaio. Domenica 28, dalle 17, Gaifa rivivrà la Natività attraverso la visione toccante di San Francesco, in una rievocazione che coinvolgerà la comunità. In chiesa, atmosfere, musiche e canti celebreranno questo momento sacro che, all’aperto, farà tornare in vita gli antichi mestieri e le figure del Presepe: il fornaio con il pane appena sfornato, il pastore con formaggio e ricotta, il fabbro e l’osteria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

