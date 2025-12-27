Giornata nazionale della bandiera | mercoledì 7 gennaio 2026 esposizione negli edifici pubblici

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esposizione bandiere Tricolore ed Europea nella Giornata Nazionale della Bandiera: anniversario primo Tricolore d’Italia 7 gennaio 2026 – 229° anniversario nascita Tricolore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Ventilazione negli edifici pubblici: una questione di salute pubblica e decoro urbano

Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dal 1° gennaio raddoppio della tassa di soggiorno negli hotel: dai 10€ per i 4 e 5 stelle ai 9,50€ per i B&B

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

giornata nazionale bandiera mercoled236Due giorni di eventi a Reggio Emilia per la Giornata nazionale della bandiera - 7 GENNAIO – Il programma della festa annuale del Tricolore prevede, subito dopo la sonata a distesa della Campana civica intorno alle ore 9. msn.com

Per la Giornata dell’unità nazionale, della Costituzione. dell’inno e della bandiera cerimonie e cambio solenne della guardia al Quirinale - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di alloro sulla tomba del Milite ignoto, all’Altare della Patria, in occasione della la Giornata dell’unità nazionale, della ... ilsole24ore.com

Giornata Unità nazionale, Mattarella all'Altare della Patria - Le alte cariche dello Stato sono all'Altare della Patria per la deposizione di una corona d'alloro da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della la Giornata dell'unità ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.