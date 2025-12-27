Con il 27° posto al termine della prima manche nel gigante di Semmering, in Austria, Giorgia Collomb è tornata a qualificarsi per la seconda run in Coppa del Mondo dalle Finali di Sun Valley della scorsa stagione, gara alla quale erano qualificate soltanto in 29. In quell’occasione l’azzurra fu 14ma, andando a punti (riservati alle prime 15). Per ritrovare la qualifica in una consueta gara di Coppa del Mondo, invece, bisogna tornare indietro allo slalom di Killington del 1° dicembre 2024, quando fu 16ma, nella stessa località in cui il giorno prima era stata anche 19ma in gigante. Da quelle due gare, escludendo le Finali di Coppa del Mondo precedentemente citate, fino ad oggi erano trascorse 18 gare di Coppa del Mondo senza riuscire a disputare la seconda manche, con 3 uscite di scena nella prima manche e ben 15 run al di fuori delle prime 30. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giorgia Collomb spezza la serie negativa e si qualifica nel gigante di Semmering

Chi è Giorgia Collomb, l'esordiente d'oro ai Mondiali di Saalbach - Giorgia è la maggiore di tre sorelle, Giulia (nata nel 2009) si è dedicata al pattinaggio, Gloria è in prima media. gazzetta.it

GiorgiORO! Collomb trionfa nel parallelo a squadre - Un oro da sogno per l'Italia nella gara di apertura dei Mondiali di sci alpino di Saalbach, in Austria. rainews.it

Giorgia Collomb, un altro oro: vince il gigante ai Mondiali junior di Tarvisio - La 18enne talento dello sci azzurro ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali junior 2025 di sci alpino in corso a Tarvisio. ilfattoquotidiano.it

