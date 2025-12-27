Gigi Buffon ad Atreju? Delirio sul Corriere della Sera | dove si sono spinti
Scrive Fabrizio Roncone, firma di punta, sul Corriere della Sera, di «essere rimasto molto colpito da Gianluigi Buffon, ex campione del mondo e attuale capo delegazione della nazionale azzurra». Si parla di Atreju, la festa annuale di Fratelli d’Italia, cui quest’anno ha partecipato l’ex portierone della Juventus. La colpa di Super Gigi? Aver risposto con testuali parole, nei giardini di Castel Sant’Angelo, a chi gli aveva chiesto un paragone tra il premier e un allenatore in attività: «Sicuramente Giorgia Meloni sta rappresentando nel modo migliore la nostra nazione. Sta governando da tanto e questo è un grandissimo risultato». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
