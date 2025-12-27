Giani inaugura Ponte sul Serchio a Lucca | Giorno storico migliora viabilità e sicurezza – Il video
(Agenzia Vista) Toscana, 24 dicembre 2025 "Che bello il nuovo ponte sul Serchio. Illuminato, sicuro, efficiente. Maggiore sicurezza, migliore mobilità per chi vive, lavora e si sposta ogni giorno nella piana lucchese. Un’opera pensata per rispondere ai bisogni concreti delle persone e delle comunità, realizzata grazie a un lavoro di squadra che ha messo insieme istituzioni, tecnici e cittadini. Quando le opere migliorano i luoghi e la quotidianità delle persone, è una vittoria per tutti", così il Governatore della Toscana Eugenio Giani inaugurando il Ponte sul Serchio a Lucca. X Giani Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
