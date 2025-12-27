Mistero sulle parole udibili in un video di «Vatican News» prima dell’udienza del Papa. Quello che hai udito non è, non è Francesco. Ma gli assomiglia. Con la parafrasi di un testo «sacro» di Mogol per Lucio Battisti si può raccontare un incidente in mondovisione occorso a Vatican News, il sito che da Oltretevere dirama faccende e notizie di fede e di Curia. Il 22 dicembre col vertice del cattolicesimo raccolto nell’Aula della Benedizione in attesa degli auguri di Leone XIV, si è sentito un sussurrato «I culattoni, tutti insieme!». Ecco: quello che hai udito, caro fedele dalle Americhe alla Cina passando per Trastevere, non è Francesco anche se Francesco ha detto di più. 🔗 Leggi su Laverita.info

Laverita.info - Giallo sulla presunta frase rivolta alla Curia: «Culatt... tutti insieme»

Leggi anche: «I culattoni, tutti insieme»: la frase rivolta alla curia romana in diretta su Vatican News – Il video

