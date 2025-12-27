Giada D’Antonio porterà Napoli sulle piste da sci il papà | sarò lì con la pastiera si resta napoletani ovunque ci si trovi
Giada D’Antonio porterà Napoli sulle piste da sci, il papà: «le darò la pastiera, si resta napoletani ovunque ci si trovi». Scrive Sergio Arcobelli sul Giornale: A San Sebastiano al Vesuvio la neve non esiste. Eppure da lì, da una terra di sole e mare, parte la storia di Giada D’Antonio, 16 anni, che domani esordirà in Coppa del Mondo nello slalom di Semmering. Mai una ragazza napoletana era arrivata così in alto, così presto. C’è tanta Atessa, forse anche troppa, per l’esordio in Coppa del Mondo di sci di Giada D’Antonio convocata in Nazionale ad appena sedici anni dopo i suoi exploit nelle gare minori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
