Giada D’Antonio porterà Napoli sulle piste da sci, il papà: «le darò la pastiera, si resta napoletani ovunque ci si trovi». Scrive Sergio Arcobelli sul Giornale: A San Seba­stiano al Vesu­vio la neve non esi­ste. Eppure da lì, da una terra di sole e mare, parte la sto­ria di Giada D’Anto­nio, 16 anni, che domani esor­dirà in Coppa del Mondo nello sla­lom di Sem­me­ring. Mai una ragazza napo­le­tana era arri­vata così in alto, così pre­sto. C’è tanta Atessa, forse anche troppa, per l’esordio in Coppa del Mondo di sci di Giada D’Antonio convocata in Nazionale ad appena sedici anni dopo i suoi exploit nelle gare minori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Giada D’Antonio porterà Napoli sulle piste da sci, il papà: «sarò lì con la pastiera, si resta napoletani ovunque ci si trovi»

Leggi anche: Da cosa nasce l’atmosfera giusta: sentirsi a casa, ovunque ci si trovi

Leggi anche: L’Equipe: nella prevenzione sulle piste da sci, gli italiani meglio di noi (in Italia obbligo del casco sulle piste)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Incontro con il Napoli annullato, la tragedia di Giada: l'ultima telefonata prima del suicidio - Pochi istanti prima che familiari e amici potessero capire che per lei non ci sarebbe stata alcuna seduta di laurea, Giada si è lanciata dal tetto dell’edificio 7 nel plesso universitario della ... areanapoli.it

#Sport Sci, da San Sebastiano alla Coppa del mondo: la favola di Giada D'Antonio - facebook.com facebook

Lo sci azzurro parla napoletano: chi è Giada D'Antonio, la 16enne che debutta in Coppa del Mondo #giadad'antonio x.com