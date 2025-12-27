Ghali protagonista del Capodanno catanese | musica e spettacolo in piazza Duomo

Catania si prepara a salutare il nuovo anno con un evento d'eccezione: il 31 dicembre piazza Duomo si accenderà con uno showcase di Ghali, protagonista di una notte che unisce musica, emozioni e festa. Nel cuore del centro storico etneo, l'artista porterà la sua energia travolgente, la visione.

