Germania avvistati droni misteriosi su Hannover | chiuso l' aeroporto
Lo spazio aereo sopra Hannover, città della Germania settentrionale, è stato chiuso stanotte al traffico a causa dell'avvistamento di numerosi droni. Secondo un portavoce dell'aeroporto i voli sono stati fermati tra le 21.47 e le 00.16 locali. Sette aerei sono stati dirottati su altre destinazioni, sempre in Germania con la conseguenza che due collegamenti per Parigi questa mattina sono stati cancellati. Nei mesi scorsi la Danimarca è stat costretta a chiudere per motivi di sicurezza diversi scali, compreso quello della capitale, Copenaghen, a causa dell'avviamento di droni di origine sconosciuta la cui traiettoria avrebbe potuto interferire con quella dei voli di linea e provocare incidenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: “Avvistati droni all’aeroporto di Liegi”. La Germania invia specialisti dell’Aeronautica in Belgio
Leggi anche: Norvegia, avvistati dai 3 ai 5 droni non identificati sull'aeroporto di Oslo, voli civili ritardati, spazio aereo in Ucraina chiuso - VIDEO
Germania, avvistati droni misteriosi su Hannover: chiuso l'aeroporto - Lo spazio aereo sopra Hannover, città della Germania settentrionale, è stato chiuso stanotte al traffico a causa dell'avvistamento di numerosi droni. iltempo.it
Allarme droni in Germania, Bild: "Avvistati su sito militare". Segnalazioni in Belgio - I droni che ieri hanno costretto alla chiusura temporanea dell'aeroporto di Monaco in Germania erano stati avvistati già intorno alle 19. tg24.sky.it
Belgio, 15 droni sopra base militare. Avvistamento anche in Germania, chiuso l’aeroporto di Monaco - Questa volta 15 velivoli senza pilota sono stati avvistati sopra la base militare di Elsenborn, nella ... quotidiano.net
Oggi la società civile ci sembra normale, ma per milioni di anni la vita era solo una questione di forza o astuzia. Si doveva sopravvivere, senza alternative. Un fossile trovato nella cava di Messel Pit in Germania racconta una storia curiosa di 48 milioni di anni f - facebook.com facebook
Michelle Hunziker spopola anche in Germania #cechidice x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.