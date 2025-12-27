Germania avvistati droni misteriosi su Hannover | chiuso l' aeroporto

Lo spazio aereo sopra Hannover, città della Germania settentrionale, è stato chiuso stanotte al traffico a causa dell'avvistamento di numerosi droni. Secondo un portavoce dell'aeroporto i voli sono stati fermati tra le 21.47 e le 00.16 locali. Sette aerei sono stati dirottati su altre destinazioni, sempre in Germania con la conseguenza che due collegamenti per Parigi questa mattina sono stati cancellati. Nei mesi scorsi la Danimarca è stat costretta a chiudere per motivi di sicurezza diversi scali, compreso quello della capitale, Copenaghen, a causa dell'avviamento di droni di origine sconosciuta la cui traiettoria avrebbe potuto interferire con quella dei voli di linea e provocare incidenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

