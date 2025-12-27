George Orwell il ribelle politico che smascherò i dittatori

Non ha smesso i panni del veggente di un futuro da incubo, George Orwell, eppure la sua, quella di 1984, non era previsione ma monito: «Non lasciate che succeda. Dipende da voi» disse a una conferenza stampa il 15 giugno 1949. Il giorno dopo ribadì privatamente i concetti: «Non credo che il tipo di società che descrivo debba necessariamente arrivare, ma sono convinto che qualcosa del genere potrebbe verificarsi». La storia è nota: in una Londra oppressa dal regime del Grande Fratello, Winston Smith tenta di sottrarsi al controllo del Partito, che manipola linguaggio, memoria e realtà. La sua breve ribellione politica e amorosa viene annientata, rivelando un sistema in cui il potere conquista l’ultima frontiera: pensiero e coscienza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

