Genova | i corrieri i soldi ad Hamas le foto nei cellulari e i documenti israeliani Cosa c’è nell’ordinanza che ha portato a 9 arresti
Raccoglievano fondi umanitari per la Palestina, ma la gran parte di quel denaro sarebbe andato ad Hamas. Anzi, secondo la Procura e la Digos di Genova, gli attivisti e le associazioni che ruotavano intorno a Mohamed Hannoun, arrestato ieri insieme ad altre otto persone, “monopoliste” della raccolta fondi per Gaza, che sarebbero state addirittura “una cellula di Hamas in Italia”. Realtà come la Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese di Genova e la più recente Associazione benefica la cupola d’oro di Milano, in grado di raccogliere 7,2 milioni di euro a partire dal 2001, “incassate per per tre quarti da associazioni vicine ad Hamas”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
