Genova arrestate nove persone | Finanziavano Hamas
Nove persone sono finite in carcere al termine di un’operazione congiunta di polizia e guardia di finanza, accusate di aver sostenuto economicamente Hamas per una cifra complessiva stimata in circa sette milioni di euro. I provvedimenti cautelari sono stati disposti dal gip nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova e riguardano anche tre associazioni. Tra gli arrestati figura anche il presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un ruolo centrale nell’organizzazione sarebbe stato ricoperto da Mohammad Hannoun, indicato come «membro del comparto estero dell’organizzazione terroristica Hamas» e come «vertice della cellula italiana dell’organizzazione Hamas». 🔗 Leggi su Lettera43.it
