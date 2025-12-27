Genova 9 arresti per finanziamenti illeciti ad Hamas per €7mln coinvolto anche presidente associazione palestinesi Italia Mohammad Hannoun

Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero fatto parte e finanziato Hamas attraverso una rete di associazioni apparentemente impegnate in attività benefiche. Tra queste figurano l’Associazione benefica di solidarietà col popolo palestinese, A.B.S.P.P. O.D.V., e l’Associazione benefica La Cupola d’Oro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

