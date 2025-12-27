Genoa si avvicina il ritorno di Mattia Perin

Si avvicina il ritorno di Mattia Perin al Genoa. Il portiere potrebbe essere uno dei colpi di mercato del Grifone e, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, sarebbe stato già raggiunto un accordo di massima con il giocatore, ma serve il via libera della Juventus.

Perin Genoa, il portiere ha trovato l’accordo con il ‘Grifone’: le ultime sulla trattativa e la durata del contratto - Secondo Schira, sarebbe stato trovato un accordo triennale fra le parti Il futuro di Mattia Perin potrebbe essere nuovamente leg ... calcionews24.com

Genoa, si avvicina il mercato, tra acquisti e probabili cessioni - Si avvicina il mercato di riparazione ed il Genoa, come tutte le altre squadre, dalle big a tutte le altre, sta guardandosi intorno per capire come rinforzare la rosa. genoanews1893.it

Il calciomercato invernale si avvicina, ed è tempo di pensare anche alle uscite Stando a quanto riportato da Tuttosport, potrebbero essere ceduti Adzic e Perin Il primo soltanto in prestito, mentre il portiere starebbe spingendo per andare al Genoa #Ad x.com

Genoa, contatti positivi per il ritorno di Perin Il Genoa e il corteggiamento a Perin Il calciomercato invernale si avvicina e il Genoa non perde tempo. Il club ligure sta manifestando un forte interesse per Mattia Perin, attuale portiere della Juventus. La volontà di r - facebook.com facebook

