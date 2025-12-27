Gennaio 2026 cambia passo | anticiclone arretra corridoio freddo apre l’inverno europeo
A gennaio 2026, l'Europa si prepara a un cambiamento meteorologico significativo: l’anticiclone si indebolisce, lasciando spazio a correnti fredde provenienti dall’Artico. Questo scenario porta a un aumento delle precipitazioni, con piogge e neve più frequenti, e a temperature inferiori alla media su gran parte del continente, inclusa l’Italia. Un’evoluzione che segna l’inizio di un inverno più dinamico e variabile rispetto ai mesi precedenti.
Roma - Alta pressione in ritirata sull’Atlantico e aria artica verso l’Europa: Mediterraneo più perturbato, piogge e neve in aumento, temperature sotto la media anche in Italia. Le proiezioni a lungo termine dei principali modelli meteorologici indicano un possibile cambio di scenario tra la fine del 2025 e l’inizio di gennaio 2026. Dopo una fase iniziale caratterizzata da alta pressione estesa fino alla Scandinavia, il baricentro anticiclonico tende progressivamente a traslare verso l’Atlantico settentrionale, modificando in modo sostanziale la circolazione atmosferica sull’Europa. Nel periodo compreso tra il 29 dicembre e il 5 gennaio, l’arretramento dell’anticiclone sull’oceano favorirebbe l’apertura di un vero e proprio corridoio per le discese di aria artica verso il continente europeo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
