Gemellaggio con Gaza negato Lucano annuncia assemblea pubblica a Riace

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mimmo Lucano vuole confrontarsi con i suoi cittadini sul caso del gemellaggio tra Riace e Gaza, iniziativa istituzionale di solidarietà promossa dal Comune reggino ma non autorizzata dal Governo.Il sindaco ed europarlamentare ha annunciato con un post che martedì 30 dicembre si svolgerà a Riace. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

