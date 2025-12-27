Gemellaggio con Gaza negato Lucano annuncia assemblea pubblica a Riace

Mimmo Lucano vuole confrontarsi con i suoi cittadini sul caso del gemellaggio tra Riace e Gaza, iniziativa istituzionale di solidarietà promossa dal Comune reggino ma non autorizzata dal Governo.Il sindaco ed europarlamentare ha annunciato con un post che martedì 30 dicembre si svolgerà a Riace.

