Gazzetta dello Sport | Napoli il bis in viaggio

"> Dimenticare in fretta la Supercoppa, senza farsela andare di traverso, e ritrovare soprattutto sé stessi lontano da casa. È questa la missione del Napoli che si rimette in viaggio verso Cremona. Come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, gli azzurri devono uscire dal proprio “corpo da trasferta” e riscoprire quella natura guascona che in casa – e anche a Riad – li ha resi brillanti, dominanti, felici. La classifica racconta una verità solo parziale: Napoli terzo, a un punto dal Milan e a due dall’Inter. Ma i numeri del campo e le sensazioni di questi primi quattro mesi parlano di una squadra che lontano dal Maradona ha sofferto più del previsto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

