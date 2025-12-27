Hanno voluto battezzare se stessi «la schiera dell’umanità» e dargli torto è davvero difficile: tra le macerie di quello che prima del 7 ottobre 2023 era il fiore all’occhiello del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Gaza non si arrende e laurea 168 medici: «Israele ha fallito»

Gaza non si arrende e laurea 168 medici: «Israele ha fallito».

