Gaza media | disaccordo Usa-Israele su ricostruzione

Israele e Stati Uniti sono in disaccordo nella discussione sul futuro della Striscia di Gaza: il nodo è se iniziare la ricostruzione o se prima procedere con la sua smilitarizzazione. Lo riferisce l’emittente israeliana Kan. L’amministrazione americana puntano a procedere con la fase B del piano Trump per porre fine alla guerra già a metà del mese prossimo. Funzionari israeliani affermano che gli Usa vorrebbero che l’azione avvenga simultaneamente: la smilitarizzazione e la ricostruzione della Striscia. Tuttavia, Israele preferirebbe smantellare Hamas e smilitarizzare la Striscia prima di passare alla fase di ricostruzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, media: disaccordo Usa-Israele su ricostruzione Leggi anche: Gaza, rebus ricostruzione: paesi arabi dicono no a piano Usa. E Israele ‘avverte’ il Libano Leggi anche: Hamas: "Sì alla liberazione degli ostaggi" | Trump: "Israele fermi subito i bombardamenti su Gaza" | Media: "Sospesi gli attacchi Idf a Gaza" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Media, 'disaccordo Usa-Israele sui tempi della ricostruzione di Gaza'; Media: disaccordo Usa-Israele sui tempi della ricostruzione di Gaza; Media, 'disaccordo Usa - Israele sui tempi della ricostruzione di Gaza'; Gaza, media: disaccordo Usa-Israele su ricostruzione. Media, 'disaccordo Usa-Israele sui tempi della ricostruzione di Gaza' - Come parte del piano, le Idf stanno già bonificando aree a Rafah per preparare il terreno per la fase successiva, che include il trasferimento della popolazione nei quartieri che saranno costruiti, ... quotidiano.net

