Gastroenterologia all’ospedale di Carpi intervento complesso seguito da Parigi con gli ‘smart glass’
Modena, 27 dicembre 2025 – Asse Carpi-Parigi, grazie agli occhiali intelligenti, per un intervento altamente complesso, eseguito con successo su un paziente fragile di 83 anni affetto da importanti comorbidità e proveniente da fuori regione, che conferma ancora una volta l’eccellenza della Gastroenterologia ed Endoscopia dell’Azienda Usl di Modena, diretta dal dottor Mauro Manno. L’ Ospedale Ramazzini di Carpi, sede dell’intervento, si inserisce così tra i pochissimi centri d’eccellenza in Italia ad aver eseguito questa tecnica, con il supporto di tecnologia avanzata, competenze professionali elevatissime e una consulenza internazionale in tempo reale grazie agli smart glasses, gli occhiali intelligenti in dotazione esclusiva all’Endoscopia dal 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
