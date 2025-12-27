Gasparri FI | Con riforma la Corte dei Conti potrà funzionare meglio

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – “Nelle prossime ore sarà legge dello Stato un’altra importante riforma. Il Senato voterà la legge che riguarda la Corte dei Conti, un organismo fondamentale che potrà funzionare meglio al servizio dei cittadini”. E’ quanto ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri (foto), ai microfoni dei giornalisti, a margine della visita alla Comunità Incontro di Amelia. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

gasparri fi con riforma la corte dei conti potr224 funzionare meglio

© Lopinionista.it - Gasparri (FI): “Con riforma la Corte dei Conti potrà funzionare meglio”

Leggi anche: Come cambia la Corte dei Conti con la riforma approvata

Leggi anche: Corte dei Conti, via libera del Senato a riforma con 93 voti favorevoli: è legge, ecco le novità

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La riforma della Corte dei Conti diventa legge; Gasparri(FI),con riforma Corte dei Conti potrà funzionare meglio; Gasparri(FI),con riforma Corte dei Conti potrà funzionare meglio; Gasparri(FI),con riforma Corte dei Conti potrà funzionare meglio.

gasparri fi riforma corteGasparri (FI): “Con riforma la Corte dei Conti potrà funzionare meglio” - "Nelle prossime ore sarà legge dello Stato un'altra importante riforma. lopinionista.it

gasparri fi riforma corteDanno erariale ridotto e meno tempo per i controlli: cosa prevede la riforma della Corte dei conti - Il doppio scudo per amministratori e dirigenti pubblici, più "pressione" sulla magistratura contabile. today.it

gasparri fi riforma corteLa riforma della Corte dei Conti, al Senato l'ultimo atto - Il Senato farà gli straordinari questo fine settimana per dare il via libera definitivo al disegno di legge sulla riforma della Corte dei Conti che aggiornerà le funzioni della magistratura contabile. ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.