Gasparri FI | Con riforma la Corte dei Conti potrà funzionare meglio
ROMA – “Nelle prossime ore sarà legge dello Stato un’altra importante riforma. Il Senato voterà la legge che riguarda la Corte dei Conti, un organismo fondamentale che potrà funzionare meglio al servizio dei cittadini”. E’ quanto ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri (foto), ai microfoni dei giornalisti, a margine della visita alla Comunità Incontro di Amelia. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Come cambia la Corte dei Conti con la riforma approvata
Leggi anche: Corte dei Conti, via libera del Senato a riforma con 93 voti favorevoli: è legge, ecco le novità
La riforma della Corte dei Conti diventa legge; Gasparri(FI),con riforma Corte dei Conti potrà funzionare meglio; Gasparri(FI),con riforma Corte dei Conti potrà funzionare meglio; Gasparri(FI),con riforma Corte dei Conti potrà funzionare meglio.
Gasparri (FI): “Con riforma la Corte dei Conti potrà funzionare meglio” - "Nelle prossime ore sarà legge dello Stato un'altra importante riforma. lopinionista.it
Danno erariale ridotto e meno tempo per i controlli: cosa prevede la riforma della Corte dei conti - Il doppio scudo per amministratori e dirigenti pubblici, più "pressione" sulla magistratura contabile. today.it
La riforma della Corte dei Conti, al Senato l'ultimo atto - Il Senato farà gli straordinari questo fine settimana per dare il via libera definitivo al disegno di legge sulla riforma della Corte dei Conti che aggiornerà le funzioni della magistratura contabile. ansa.it
Gasparri: con riforma la Corte dei Conti funzionerà meglio. Castaldi: con la riforma della Corte dei Conti sarà più facile per i politici rubare e nei pochi casi in cui verranno scoperti dovranno restituire allo Stato, quindi a noi tutti, solo il 30% Chi dei 2 ha ragione - facebook.com facebook
La riforma snatura la funzione di garanzia dei giudici contabili, pone un tetto al recupero del danno erariale, prevede controlli concomitanti solo se chiesti dal soggetto controllato e riduce la trasparenza degli stessi. Capisco che per gli standard di Gasparri que x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.