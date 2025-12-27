Le immagini mostrano un gruppo di giovani, tra cui Sempio, che entra in quella che sembra un’aula scolastica. La scena, però, non si svolge di giorno ma di sera, dopo le 21. Il video risulta visualizzato il 14 agosto 2007 alle 16.28, ovvero il giorno successivo all’omicidio, quando la villetta dei P. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, spunta un VIDEO di Sempio a scuola nel computer di Chiara Poggi, aperto il giorno dopo l’omicidio, ma casa era sotto sequestro

Leggi anche: Garlasco, spunta un video inedito con Sempio sul pc di Chiara Poggi: «Aperto il giorno dopo il delitto». Ma la casa era sotto sequestro

Leggi anche: Spunta un video di Andrea Sempio nel computer di Chiara Poggi: “Qualcuno lo aprì il giorno dopo il delitto, ma il pc era sotto sequestro”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Garlasco, spunta un video di Sempio nel pc di Chiara Poggi. «File aperto da qualcuno il giorno dopo l'omicidio»; Garlasco, spunta un video inedito con Sempio sul pc di Chiara Poggi: «Aperto il giorno dopo il delitto». Ma la casa era sotto sequestro; Spunta un video di Andrea Sempio nel computer di Chiara Poggi: “Qualcuno lo aprì il giorno dopo il delitto, ma il pc era sotto sequestro”; Garlasco, il video di Andrea Sempio che ride con l'avvocato Liborio Cataliotti: La causa di tutto.

Garlasco, spunta un video di Andrea Sempio sul pc di Chiara Poggi: «Aperto e visionato il giorno dopo l'omicidio» - Un video di Andrea Sempio è stato trovato sul computer di Chiara Poggi e analizzato dagli inquirenti il giorno ... msn.com