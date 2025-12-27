Garlasco spunta un verbale dei Carabinieri | Ora sappiamo chi è entrato in casa quel giorno

27 dic 2025

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, noto alle cronache come il delitto di Garlasco, continua a far discutere e a sollevare interrogativi inquietanti anche a distanza di moltissimi anni dalla sentenza definitiva. Le recenti affermazioni diffuse dalla streamer true crime Bugalalla attraverso il suo profilo X pongono l’accento su un dettaglio procedurale che potrebbe gettare una nuova luce sulla gestione delle prove informatiche durante le primissime fasi dell’indagine. Secondo quanto riportato, esisterebbe un verbale dei Carabinieri di Vigevano che attesta il sequestro del computer personale della vittima già nella giornata del 14 agosto 2007. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

