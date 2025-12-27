Garlasco nel computer di Chiara Poggi c'era un video di Andrea Sempio | Aperto il giorno dopo il delitto
Un video con Andrea Sempio, girato nel marzo 2007 e trovato nel pc di Chiara Poggi, uccisa lo stesso anno nella sua casa di Garlasco, è stato pubblicato sul canale Bugalalla Crime. Durante le indagini su Stasi questo filmato non venne ritenuto di interesse investigativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Garlasco, tutti gli spostamenti di Andrea Sempio il giorno del delitto - Ore 14 Sera 11/12/2025
Delitto di Garlasco, il filmato pubblicato dal canale Bugalalla di Francesca Bugamelli: fu registrato nella scuola chiusa alle 21.14 del 13 marzo 2007, forse realizzato da Marco Poggi. Il file scaricato sul computer di Chiara il 20 luglio 2007. I periti: “Operazioni no - facebook.com facebook
