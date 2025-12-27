Garlasco Lino Banfi ha una teoria | L’assassino è una donna ve lo spiego VIDEO

Lino Banfi torna a far parlare di sé, questa volta per un intervento inaspettato su uno dei casi di cronaca nera più discussi della storia italiana recente. L’attore pugliese, ospite del podcast Sette vite condotto da Hoara Borselli, ha espresso la sua personale teoria sull’omicidio di Chiara Poggi, la studentessa uccisa a Garlasco nell’agosto 2007. “Penso una cosa di Garlasco, la dico perché la devo dire per forza”, esordisce Banfi durante l’intervista. L’attore, noto al grande pubblico per i suoi ruoli comici e per essere diventato un’icona della cultura popolare italiana, ha spiegato di seguire con passione le trasmissioni di attualità e i casi giudiziari che alimentano il dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Garlasco, Lino Banfi ha una teoria: “L’assassino è una donna, ve lo spiego” (VIDEO) Leggi anche: Garlasco, l'opinione di Lino Banfi: "Per me è stata una donna, quando una donna ne odia un'altra diventa una bestia irrefrenabile" - VIDEO Leggi anche: Garlasco, Lino Banfi e l’omicidio: “Per me è stata una donna” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Garlasco, la teoria di Lino Banfi scatena le polemiche sul web: “Il commissario Lo Gatto ha risolto il caso”; Garlasco, secondo Lino Banfi a uccidere Chiara Poggi è stata un'altra donna per odio; Garlasco, Lino Banfi e l'omicidio: Per me è stata una donna; “Avrei meritato di più di quanto ho guadagnato. Chiamo la morte Mo’, so già cosa scriverò sulla mia tomba. Garlasco? Per me è stata una donna”: così Lino Banfi. Garlasco, la teoria di Lino Banfi scatena le polemiche sul web: “Il commissario Lo Gatto ha risolto il caso” - È stata una donna” ... libero.it

