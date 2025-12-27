garlasco il giallo del video di sempio sul pc di chiara poggi

Un filmato in cui compare Andrea Sempio sarebbe stato trovato nel computer di Chiara Poggi. A renderlo pubblico è stato il canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli, che in passato aveva già diffuso immagini dell’indagato davanti alla villetta di Garlasco il giorno dell’omicidio. Il video risale al 13 marzo 2007 ed è stato registrato alle 21.14: nelle immagini si vede un gruppo di ragazzi all’interno di quella che sembra un’aula scolastica. Tra loro è riconoscibile anche Sempio. Dai metadati illustrati sul canale YouTube emerge che il file sarebbe stato copiato sul pc il 20 luglio 2007 alle 17. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Garlasco, spunta un video di Andrea Sempio sul pc di Chiara Poggi: «Aperto e visionato il giorno dopo l'omicidio»

Il video mai visto di Andrea Sempio, l'accesso al pc di Chiara Poggi dopo l'omicidio e i nuovi interrogativi sul delitto di Garlasco

