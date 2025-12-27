Garlasco dopo anni spunta un nuovo testimone sul delitto Poggi
Il delitto di Garlasco continua a essere uno dei casi simbolo della cronaca giudiziaria italiana. A riaccendere i riflettori è stato Alessandro De Giuseppe, giornalista de Le Iene, che nel podcast "Oltre la tempesta" ha ripercorso due ore dense di rivelazioni e riflessioni, lasciando intravedere sviluppi da lui stesso definiti "clamorosi". Di questo intervento si è occupato anche il giornalista Emanuele Pieroni su Mowmag, con un ampio approfondimento dedicato al caso. Nel corso della conversazione, De Giuseppe ha annunciato la possibile messa in onda di un servizio rimasto per anni inedito e mai trasmesso.
