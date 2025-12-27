Garlasco dal pc di Chiara spunta un video di Sempio | cosa mostra

Non solo nella casa di Chiara Poggi, ma anche nel suo computer. Spunta un video di Andrea Sempio nel pc della ragazza uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Le immagini sarebbero state registrate da Marco Poggi, il fratello di Chiara, nel marzo del 2007, cinque mesi prima del delitto. Di vedono alcuni amici, tra questi anche Sempio, che sono entrati di nascosto di sera di sera nella palestra di una scuola. Il video è stato pubblicato dalla youtuber Francesca Buganelli e mostra due ragazzi che giocano con una palla fatta di cartacce, e si vede anche Sempio oggi indagato per omicidio in concorso con Alberto Stasi - il fidanzato di Chiara condannato in via definitiva per l'omicidio - o altri.

