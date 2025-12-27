Garlasco bomba choc | C’è un video di Andrea Sempio sul computer di Chiara Cosa fa nel filmato

Un nuovo elemento riaccende l’attenzione sul caso di Chiara Poggi e sulle attività svolte sugli apparati informatici della giovane. Secondo quanto reso noto dal canale YouTube Bugalalla Crime, sul pc di Chiara Poggi sarebbe stato individuato un video inedito dove appare Andrea Sempio. La notizia è stata diffusa nell’ambito di un contenuto video pubblicato sul canale, in cui viene spiegato che il filmato sarebbe giunto alla redazione di Bugalalla Crime in tempi recenti. Una volta ricevuto il materiale, il team avrebbe provveduto a sottoporlo a verifiche preliminari, per poi procedere alla condivisione pubblica dopo averne ottenuto conferme sulla autenticità tecnica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

