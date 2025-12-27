Gareggiavano con le auto in centro | 11 giovanissimi in due veicoli

Corse clandestine di auto ad Anzio. Protagonisti 11 giovanissimi, scoperti da carabinieri e polizia, che gareggiavano in velocità a bordo di due veicoli guidati da un 18enne e un 19enne. Questi ultimi sono finiti nei guai, denunciati per violazione del divieto di gareggiare con veicoli a motore. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

